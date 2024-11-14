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Американские военные атаковали склады с оружием хуситов в Йемене

Фото: военные США атаковали склады йеменских хуситов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Военные Соединенных Штатов нанесли ряд авиаударов по складам оружия хуситов на территории Йемена. Операция была проведена в ответ на атаки террористов на коммерческие суда в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное Командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Отмечается, что удары были нанесены в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября. В операции были задействованы средства Военно-воздушных сил и Военно-морских сил США, в частности истребитель F-35C.

Военные атаковали объекты, на которых хранится разнообразное современное вооружение.

"Целенаправленная операция была проведена в ответ на неоднократные незаконные нападения хуситов на международное коммерческое судоходство, а также на американские, коалиционные и торговые суда в Красном море, Баб-эль-Мандебском и Аденском заливе. Это также имело целью ослабить угрозу хуситов для региональных партнеров", - сообщают в CENTCOM.

Кроме того, американские эсминцы Stockdale и Spruance вместе с самолетами ВВС и ВМС США успешно уничтожили целый ряд пусковых установок хуситов во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив.

В частности, были успешно обнаружены и уничтожены восемь беспилотных авиационных комплексов одностороннего действия, пять противокорабельных баллистических ракет и четыре противокорабельные крылатые ракеты, которые хуситы нацеливали на торговые корабли и их экипажи.

Во время операции, из американского персонала и техники никто не пострадал и не был ранен.

Военные США также обнародовали видео удара беспилотника MQ-9 Reaper по мобильной ракетной установке, размещенной на кузове грузовика.

На кадрах видно, как человек, стоявший рядом с пусковой установкой, убегает после удара.

Атаки йеменских хуситов

Группировку хуситов в Йемене поддерживает Иран. Она входит в т.н. "иранскую ось зла", противостоящую странам Европы, США и Израилю.

С началом военной операции израильской армии в Секторе Газа в октябре 2023 года, хуситы начали обстреливать коммерческие торговые корабли, которые следуют мимо побережья страны в Аденском заливе и в Красном море.

Военные США и ряда стран ЕС ввели свои силы на Ближний Восток и уничтожают объекты исламских террористов.

Так, в понедельник, 11 ноября, хуситы выпустили по двум военным кораблям США восемь беспилотников, пять противокорабельных баллистических ракет и три противокорабельные крылатые ракеты. Военные сбили вражеские цели, корабли не пострадали.

9 ноября американские военные ударили по объектам йеменских хуситов и поразили склады с оружием, которым террористы обстреливали корабли у побережья страны.

Также недавно выяснилось, что Россия предоставляла йеменским хуситам спутниковые данные, которые боевики использовали для ударов по кораблям в Красном море.

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Йемен