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Американські винищувачі перехопили два російські бомбардувальники поблизу США

Фото: Американські винищувачі перехопили два російські бомбардувальники поблизу США (wikimedia.org)
Автор: Олег Васьків

Поблизу американського штату Аляска 17 жовтня винищувачі США засікли та перехопили два стратегічні бомбардувальники РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командуванні повітряно-космічної оборони Аляски (NORAD).

Російські Ту-95 Bear-H не входили до суверенного повітряного простору Сполучених Штатів чи Канади, а залишилися у міжнародному.

"NORAD відстежує та точно ідентифікує іноземні військові літаки, які потрапляють до зони ППО. NORAD регулярно стежить за рухом іноземних літаків і, якщо необхідно, супроводжує їх з ППО", - зазначили у Командування повітряно-космічної оборони Аляски.

Водночас додали, що не вважають цю діяльність РФ провокаційною, а також не розглядають її як загрозу в зоні розпізнавання північноамериканської ППО.

Нагадаємо, раніше Росія перекинула стратегічні бомбардувальники, які здатні нести ядерні заряди, на військову базу Оленья на Кольському півострові біля кордону Норвегії.

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