Американские истребители перехватили два российских бомбардировщика вблизи США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Аляски (NORAD).

Российские Ту-95 Bear-H не входили в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады, а остались в международном.

"NORAD отслеживает и точно идентифицирует иностранные военные самолеты, которые попадают в зону ПВО. NORAD регулярно следит за движением иностранных самолетов и, если необходимо, сопровождает их с ПВО", - отметили в Командовании воздушно-космической обороны Аляски.

В то же время добавили, что не считают эту деятельность РФ провокационной, а также не рассматривают ее как угрозу в зоне распознавания североамериканской ПВО.