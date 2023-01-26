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Американські сенатори закликали Байдена надати Україні винищувачі F-16

Фото: сенатори закликали Байдена надати Україні винищувачі F-16 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сенатори Ліндсі Грем, республіканець з Південної Кароліни, і демократи Річард Блюменталь з Коннектикуту і Шелдон Уайтхаус з Род-Айленда, закликали в середу США та союзників посилити підтримку України, одночасно вітавши оголошення, зроблене президентом Джо Байденом про те, що США та Німеччина нададуть танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Усі троє сенаторів напередодні повернулися із Києва. 20 січня вони зустрілися в українській столиці із президентом Володимиром Зеленським.

Сенатори зазначили, що українці перевершили всі очікування, коли мова зайшла про захист своєї батьківщини та використання наданої їм військової техніки, висловивши впевненість, що танки будуть ефективно використані ЗСУ у майбутніх боях із російськими військами.

Сенатори закликали адміністрацію Байдена та союзників направити в Україну "більше вогневих засобів дальньої дії, таких як ATACMS, та винищувачів, таких як F-16 та МіГ-29".

Поєднання танків, винищувачів та тактичних ракетних комплексів ATACMS, на думку сенаторів, "допоможе Україні протистояти майбутньому наступу Росії та перейти в атаку як на сході, так і на півдні, щоб ще більше підірвати здатність Росії продовжувати бойові дії в Україні".

Нагадаємо, раніше спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що тип літака, який отримає Україна в рамках військової допомоги, вже визначено.

До цього стало відомо, що Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16, якщо від української влади надійде запит.

Одна з країн-союзників розпочала роботу над тим, щоб Україна у майбутньому отримала американські винищувачі F-16.

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