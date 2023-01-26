Американские сенаторы призвали Байдена предоставить Украине истребители F-16

Все трое сенаторов накануне вернулись из Киева. 20 января они встретились в украинской столице с президентом Владимиром Зеленским.

Сенаторы отметили, что украинцы превзошли все ожидания, когда речь зашла о защите своей родины и использовании предоставленной им военной техники, выразив уверенность, что танки будут эффективно использованы ВСУ в предстоящих боях с российскими войсками.

Сенаторы призвали администрацию Байдена и союзников направить в Украину "больше огневых средств дальнего действия, таких как ATACMS, и истребителей, таких как F-16 и МиГ-29".

Сочетание танков, истребителей и тактических ракетных комплексов ATACMS, по мнению сенаторов, "поможет Украине противостоять предстоящему наступлению России и перейти в атаку как на востоке, так и на юге, чтобы еще больше подорвать способность России продолжать боевые действия в Украине".

Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что тип самолета, который получит Украина в рамках военной помощи, уже определен.

До этого стало известно, что Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если от украинских властей поступит запрос.

Одна из стран-союзников начала работу над тем, чтобы Украина в будущем получила американские истребители F-16.

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