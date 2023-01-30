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Американські БМП Bradley вже прямують до України, - ЗМІ

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Понеділок 30 січня 2023 21:49
Американські БМП Bradley вже прямують до України, - ЗМІ Фото: американські БМП Bradley (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бойові машини піхоти M2 Bradley, які увійшли до нового пакета військової допомоги від США, вже прямують до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента Fox News Лукаса Томлінсона.

"Понад 60 американських Bradley прямують до України після вильоту з Норт-Чарлстона, Південна Кароліна, минулого тижня", - йдеться в повідомленні.

Американські БМП Bradley вже прямують до України, - ЗМІ

Нагадаємо, 6 січня США оголосили рекордний пакет військової допомоги для України на 3 млрд доларів, у який увійшли БМП Bradley.

Пізніше, 20 січня, Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги, обсяг якого становитиме 2,5 мільярда доларів. До нього теж увійшли БМП Bradley.

Також раніше ми писали, що США розраховують доставити в Україну БМП Bradley протягом найближчих тижнів.

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