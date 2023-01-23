У Пентагоні повідомили, коли Україні передадуть БМП Bradley

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Пентагону, яку навів журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у Twitter .

За словами представника Пентагону, БМП Bradley ще не були передані до України.

Він зазначив, що вони мають з'явитись в Україні протягом найближчих тижнів.

Що відомо про M2 Bradley

Це головна бойова машина піхоти армії США. Вона надійшла на озброєння в 1981 році, отримавши назву на честь американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.

M2 Bradley призначена для транспортування піхоти, ведення бою та вогневої підтримки. Активно застосовувалася американськими військами у війнах у Перській затоці та Іраку.

Вона має традиційну для БМП схему: моторно-трансмісійне відділення розташовується попереду, а екіпаж та десант - у кормовій частині. Машину обслуговує екіпаж з трьох осіб, ще до 7 осіб десанту вона здатна перевозити.