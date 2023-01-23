ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Пентагоні повідомили, коли Україні передадуть БМП Bradley

Новость на русском →
Понеділок 23 січня 2023 19:10
У Пентагоні повідомили, коли Україні передадуть БМП Bradley Фото: БМП Bradley (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

США розраховують доставити в Україну БМП Bradley протягом найближчих тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Пентагону, яку навів журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у Twitter.

За словами представника Пентагону, БМП Bradley ще не були передані до України.

Він зазначив, що вони мають з'явитись в Україні протягом найближчих тижнів.

Що відомо про M2 Bradley

Це головна бойова машина піхоти армії США. Вона надійшла на озброєння в 1981 році, отримавши назву на честь американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.

M2 Bradley призначена для транспортування піхоти, ведення бою та вогневої підтримки. Активно застосовувалася американськими військами у війнах у Перській затоці та Іраку.

Вона має традиційну для БМП схему: моторно-трансмісійне відділення розташовується попереду, а екіпаж та десант - у кормовій частині. Машину обслуговує екіпаж з трьох осіб, ще до 7 осіб десанту вона здатна перевозити.

Нагадаємо, 6 січня США оголосили рекордний пакет військової допомоги для України на 3 млрд доларів, у який увійшли БМП Bradley.

Пізніше, 20 січня, Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги, обсяг якого становитиме 2,5 мільярда доларів. До нього теж увійшли БМП Bradley.

У Міноборони США планують наприкінці січня провести навчання для українських військових з експлуатації Bradley.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни