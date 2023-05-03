UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Американські аналітики вивчають розвіддані щодо "атаки" дронів на Кремль, - CNN

Фото: американські аналітики вивчають розвіддані по "атаці" дронів на Кремль (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Аналітики США, які співпрацюють з владою, намагаються дізнатися обставини "атаки" на Кремль. Вони вивчають розвіддані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними видання, американські чиновники все ще оцінюють інцидент з безпілотником у Москві та російські заяви про те, що Україна намагалася вбити диктатора Володимира Путіна. Деякі з них не можуть зрозуміти, як безпілотник міг підібратися так близько до будівлі.

У CNN стверджують, що за словами двох неназваних офіційних осіб, американські чиновники не помітили ознак того, що вночі планувалася атака з боку російських чи українських сил.

"Але аналітики по всьому уряду вивчають розвіддані, включаючи перехоплені повідомлення та супутникові знімки, у пошуках підказок про те, що могло статися", - додають у виданні.

Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, Кремль нібито намагалися атакувати за допомогою безпілотників. Росія звинуватила в ударі Україну.

Пізніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна не причетна до "атаки" на Кремль.

Більш детально про інцидент, який стався у Москві, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКремльатака дронів