Американські аналітики вивчають розвіддані щодо "атаки" дронів на Кремль, - CNN

За даними видання, американські чиновники все ще оцінюють інцидент з безпілотником у Москві та російські заяви про те, що Україна намагалася вбити диктатора Володимира Путіна. Деякі з них не можуть зрозуміти, як безпілотник міг підібратися так близько до будівлі.

У CNN стверджують, що за словами двох неназваних офіційних осіб, американські чиновники не помітили ознак того, що вночі планувалася атака з боку російських чи українських сил.

"Але аналітики по всьому уряду вивчають розвіддані, включаючи перехоплені повідомлення та супутникові знімки, у пошуках підказок про те, що могло статися", - додають у виданні.