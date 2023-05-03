RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Американские аналитики изучают разведданные по "атаке" дронов на Кремль, - CNN

Фото: американские аналитики изучают разведданные по "атаке" дронов на Кремль (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Аналитики США, которые сотрудничают с властями, пытаются узнать обстоятельства "атаки" на Кремль. Они изучают разведданные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным издания, американские чиновники все еще оценивают инцидент с беспилотником в Москве и российские заявления о том, что Украина пыталась убить диктатора Владимира Путина. Некоторые из них задаются вопросом, как беспилотник мог подобраться так близко к зданию.

В CNN утверждают, что, по словам двух неназванных официальных лиц, американские чиновники не заметили признаков того, что ночью планировалось атака со стороны российских или украинских сил.

"Но аналитики по всему правительству изучают разведданные, включая перехваченные сообщения и спутниковые снимки, в поисках подсказок о том, что могло произойти", - добавляют в издании.

Напомним, сегодня, 3 мая, Кремль якобы пытались атаковать при помощи беспилотников. Россия обвинила в ударе Украину.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна не причастна к "атаке" на Кремль.

Более детально об инциденте, который произошел в Москве, можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКремльатака дронов