Американская спецслужба обнаружила баг в Windows 10

Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов выявило большую уязвимость в операционной системе Windows 10 компании Microsoft. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как отмечается, через эту уязвимость злоумышленники могли подделывать цифровые подписи, создавая вредоносные программы, которые выглядят как настоящие.

Сообщается, что речь идет об уязвимости, которая связана с библиотекой Crypt32.dll управляющая сертификатами безопасности и функциями шифрования сообщений.

Баг в таком месте операционной системы ставит под угрозу безопасность всей информации в системе, ведь он, в частности, влияет на аутентификацию пользователей в обычной и серверной версиях Windows.

В свою очередь, Microsoft заявили, что не имеет доказательств того, что хакеры использовали эту уязвимость в своих целях, но выпустили патч с исправлениями для операционной системы.

Напомним, 14 февраля Microsoft прекратил поддержку операционной системы Windows 7.

Кроме того, ранее Microsoft окончательно прекратила поддержку мобильной версии Windows. Компания рекомендует пользователям переходить на смартфоны с Android или iOS. При этом смартфоны будут дальше работать, но ряд функций будет недоступен - пользователи не смогут получать обновления от Microsoft.