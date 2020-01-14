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Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Новости » Телеком & IT     14.01.2020 - 15:11
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Иллюстративное фото (flickr.com-jeepersmedia)

Windows 7 продолжит работать на компьютерах

Американский IT-гигант Microsoft прекратил поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Сообщается, что с 14 января прекращается техническая поддержка Windows 7 по любым вопросам, обновление программного обеспечения, а также обновление и исправление системы безопасности. При этом операционная система продолжит работать на компьютерах.

В то же время Microsoft призывает пользователей перейти на более новую Windows 10.

Напомним, ранее Microsoft окончательно прекратила поддержку мобильной версии Windows. Компания рекомендует пользователям переходить на смартфоны с Android или iOS. При этом смартфоны дальше будут работать, но ряд функций будет недоступен - пользователи не смогут получать от Microsoft обновления.

В то же время Microsoft анонсировала возобновление выпуска собственных смартфонов. В частности, в Нью-Йорке компания представила складной смартфон Surface Duo, который также может использоваться в роли планшета. Новый Surface Duo будет работать на операционной системе Android.

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