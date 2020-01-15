Американська спецслужба виявила баг у Windows 10

Агентство національної безпеки Сполучених Штатів виявило велику уразливість в операційній системі Windows 10 компанії Microsoft. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як зазначається, через цю уразливість зловмисники могли підробляти цифрові підписи, створюючи шкідливі програми, що виглядають як справжні.

Повідомляється, що йдеться про уразливість, яка пов'язана із бібліотекою Crypt32.dll, що управляє сертифікатами безпеки та функціями шифрування повідомлень.

Баг у такому місці операційної системи ставить під загрозу безпеку всієї інформації в системі, адже він, зокрема, впливає на аутентифікацію користувачів у звичайній і серверній версіях Windows.

У свою чергу, Microsoft заявили, що не має доказів того, що хакери використовували цю уразливість у своїх цілях, але випустили патч із виправленням для операційної системи.

Нагадаємо, 14 лютого Microsoft припинив підтримку операційної системи Windows 7.

Крім того, раніше Microsoft остаточно припинила підтримку мобільної версії Windows. Компанія рекомендує користувачам переходити на смартфони з Android або iOS. При цьому смартфони далі будуть працювати, але ряд функцій буде недоступний - користувачі не зможуть отримувати оновлення від Microsoft.