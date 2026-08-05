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Американська КАБ StormBreaker суттєво додала у дальності: перші деталі

11:48 05.08.2026 Ср
2 хв
Авіабомба отримала модернізований двигун
aimg Костянтин Широкун
Фото: КАБ StormBreaker суттєво додала у дальності (war.gov)

Компанія RTX готується до льотних випробувань своєї КАБ StormBreaker більшої дальності. Новий варіант отримав модифікований двигун TJ-150 від Pratt & Whitney.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Industry EU.

Зазначається, що розробка пройшла шлях від концепції до майбутніх льотних випробувань менш ніж за 12 місяців.

Ініціатива об'єднує Raytheon, яка розробляє StormBreaker, та Pratt & Whitney, підрозділ RTX з розробки силових установок.

RTX не розкрила очікувану дальність польоту нового варіанту та не надала дату та місце проведення запланованих льотних випробувань. У компанії також тримають у секреті потенційних клієнтів, обсяги виробництва і те, коли зброя може стати доступною для оперативного використання.

Розробка була включена до оновлення стратегічних пріоритетів RTX. Проект StormBreaker більшої дальності є однією з кількох технологічних ініціатив, які RTX виділила протягом кварталу.

Що відомо про КАБ StormBreaker

GBU-53/B StormBreaker - це американська авіаційна високоточна плануюча бомба. Розробка бомби класу 113 кг, яка може ідентифікувати та вражати мобільні цілі за будь-яких погодних умов, була розпочата у 2006 році.

Вона розроблялась для запуску з F-15E Strike Eagle та F/A-18 Super Hornet. Її перший політ відбувся 1 травня 2009 року. Контракт на початок виробництва було укладено з Raytheon у червні 2015 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що одразу кілька українських компаній розробляють керовані авіабомби, зокрема й з турбореактивними двигунами, які можна запускати за межами дії ворожої ППО.

Також ми писали, що Україна створила власну керовану авіаційну бомбу. Вона вже готова до бойового застосування.

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