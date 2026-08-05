Американская КАБ StormBreaker существенно добавила в дальности: первые детали

Отмечается, что разработка прошла путь от концепции до предстоящих лётных испытаний менее чем за 12 месяцев.

Инициатива объединяет Raytheon, разрабатывающую StormBreaker, и Pratt & Whitney, подразделение RTX по разработке силовых установок.

RTX не раскрыла ожидаемую дальность полета нового варианта и не предоставила дату и место проведения запланированных лётных испытаний. В компании также держат в секрете потенциальных клиентов, объемы производства и то, когда оружие может стать доступным для оперативного использования.

Разработка была включена в обновление стратегических приоритетов RTX. Проект StormBreaker большей дальности является одной из нескольких технологических инициатив, которые выделила RTX в течение квартала.

Что известно о КАБ StormBreaker

GBU-53/B StormBreaker – это американская авиационная высокоточная планирующая бомба. Разработка бомбы класса 113 кг, которая может идентифицировать и поражать мобильные цели в любых погодных условиях, была начата в 2006 году.

Она разрабатывалась для запуска из F-15E Strike Eagle и F/A-18 Super Hornet. Ее первый полет состоялся 1 мая 2009г. Контракт на начало производства был заключен с Raytheon в июне 2015 года.