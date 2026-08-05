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Американская КАБ StormBreaker существенно добавила в дальности: первые детали

11:48 05.08.2026 Ср
2 мин
Авиабомба получила модернизированный двигатель
aimg Константин Широкун
Фото: КАБ StormBreaker существенно добавила в дальности (war.gov)

Компания RTX готовится к лётным испытаниям своей КАБ StormBreaker большей дальности. Новый вариант получил модифицированный двигатель TJ-150 от Pratt&Whitney.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Industry EU .

Отмечается, что разработка прошла путь от концепции до предстоящих лётных испытаний менее чем за 12 месяцев.

Инициатива объединяет Raytheon, разрабатывающую StormBreaker, и Pratt & Whitney, подразделение RTX по разработке силовых установок.

RTX не раскрыла ожидаемую дальность полета нового варианта и не предоставила дату и место проведения запланированных лётных испытаний. В компании также держат в секрете потенциальных клиентов, объемы производства и то, когда оружие может стать доступным для оперативного использования.

Разработка была включена в обновление стратегических приоритетов RTX. Проект StormBreaker большей дальности является одной из нескольких технологических инициатив, которые выделила RTX в течение квартала.

Что известно о КАБ StormBreaker

GBU-53/B StormBreaker – это американская авиационная высокоточная планирующая бомба. Разработка бомбы класса 113 кг, которая может идентифицировать и поражать мобильные цели в любых погодных условиях, была начата в 2006 году.

Она разрабатывалась для запуска из F-15E Strike Eagle и F/A-18 Super Hornet. Ее первый полет состоялся 1 мая 2009г. Контракт на начало производства был заключен с Raytheon в июне 2015 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сразу несколько украинских компаний разрабатывают управляемые авиабомбы , в том числе с турбореактивными двигателями, которые можно запускать за пределами действия вражеской ПВО.

Также мы писали, что Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу . Она уже готова к боевому применению.

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