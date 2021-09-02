Американо-украинская космическая компания Firefly Aerospace завтра запустит ракету Alpha
Фото: Американо-украинская космическая компания Firefly Aerospace завтра запустит ракету Alpha (https://twitter.com/firefly_space)
Американо-украинская космическая компания Firefly Aerospace готовится к дебютному запуску ракеты Alpha. Старт назначен на 4 часа утра по киевскому времени.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию запуска ракеты Alpha.
Что известно о запуске ракеты
- запуск состоится с площадки, расположенной на базе Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния;
- операция запуска будет иметь четырехчасовое окно, а вероятность того, что погода может помешать ей - почти нулевая;
- запуск запланирован на 4 часа утра по киевскому времени.
Watch the live stream of our first launch with @Erdayastronaut starting at T-60 minutes, the launch window starts at 6pm PDT on September 2. https://t.co/avo4lnPUuN #Firefly pic.twitter.com/vMre2NV7kG— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) September 2, 2021
Что известно о ракете Alpha
- ее высота составляет 29 метров, диаметр ступеней - 1,8 метра;
- ракета является двухступенчатой с грузом до 1 тонны на высоту до 200 км и 630 килограммов на высоту до 500 км;
- масса заправленной ракеты составляет почти 54 тонны;
Yesterday Firefly performed a static fire test of the Alpha launch vehicle on its Vandenberg launch pad. The fully-fueled, flight-ready vehicle fired its first stage engines for fifteen seconds. pic.twitter.com/XZt45n72js— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) August 19, 2021
Что известно о полете ракеты Alpha
- ракета-носитель полетит в северо-западном направлении под 138 градусным наклоном;
- на 76 секунде ракета доберется до точки maxQ (точка в которой ракета испытывает максимальную динамическую нагрузку при запуске и подъеме);
- на 170 секунде ступени разделятся;
- на 193 секунде произойдет сброс створок носового обтекателя.