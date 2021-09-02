Американсько-українська космічна компанія Firefly Aerospace завтра запустить ракету Alpha
Фото: Американсько-українська космічна компанія Firefly Aerospace завтра запустить ракету Alpha (https://twitter.com/firefly_space)
Американсько-українська космічна компанія Firefly Aerospace готується до дебютного запуску ракети Alpha. Старт назначено на 4 годину ранку за київським часом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію запуску ракети Alpha.
Що відомо про запуск ракети
- запуск відбудеться з майданчика, що розташований на базі Ванденберг Космічних сил США в штаті Каліфорнія;
- операція запуску матиме чотиригодинне вікно, а ймовірність того, що погода може завадити їй - майже нульова;
- запуск заплановано на 4 годину ранку за київським часом.
Watch the live stream of our first launch with @Erdayastronaut starting at T-60 minutes, the launch window starts at 6pm PDT on September 2. https://t.co/avo4lnPUuN #Firefly pic.twitter.com/vMre2NV7kG— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) September 2, 2021
Що відомо про ракету Alpha
- її висота становить 29 метрів, діаметр ступенів - 1,8 метра;
- ракета є двоступеневою з вантажністю до 1 тонни на висоту до 200 км й 630 кілограмів на висоту до 500 км;
- маса заправленої ракети становить майже 54 тонни;
Yesterday Firefly performed a static fire test of the Alpha launch vehicle on its Vandenberg launch pad. The fully-fueled, flight-ready vehicle fired its first stage engines for fifteen seconds. pic.twitter.com/XZt45n72js— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) August 19, 2021
Що відомо про політ ракети Alpha
- ракета-носій полетить в північно-західному напрямку під 138 градусним нахилом;
- на 76 секунді ракета дістанеться точки maxQ (точка в якій ракета відчуває максимальне динамічне навантаження під час запуску та підйому);
- на 170 секунді ступені розділяться;
- на 193 секунді відбудеться скидання стулок носового обтічника.