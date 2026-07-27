Американо-іранський конфлікт оживив попит на ОПЗ: 4 іноземні компанії цікавляться заводом

Ескалація американо-іранського конфлікту та блокування Ормузької протоки несподівано повернули інтерес міжнародного бізнесу до приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ). Чотири іноземні компанії зі США, Азії та Близького Сходу вивчають дані про підприємство.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Наталуха.

Головне:

Блокування Ормузької протоки , через яку йшло 30% світових поставок аміаку, викликало дефіцит на ринку та стрімке зростання цін.

Укладено чотири угоди про нерозголошення з потенційними покупцями з Близького Сходу, Азії та "з-за океану". Представники інвесторів уже виїжджали на об'єкт.

Аукціон з приватизації ОПЗ заплановано провести 19 жовтня.

У липні Кабмін знизив початкову вартість підприємства до 4,3 млрд гривень через збитки від обстрілів.

"Найпозитивніший сигнал, як не дивно, надав американо-іранський конфлікт. Коли заблокували Ормузьку протоку, з'ясувалося, що близько 30% глобального постачання аміаку йшло саме через неї. Блокування протоки створило дефіцит на ринку, і ціна на аміак пішла в космос", – пояснив Дмитро Наталуха.

Глобальні виробники аміачних добрив у відповідь почали шукати способи хеджувати ризики, і звернули увагу на українське підприємство. Саме тоді, каже голова ФДМУ, фонд і зафіксував відчутний сплеск інтересу до активу.

Динаміка торгів і порівняння з минулими спробами

Наразі укладено чотири угоди про нерозголошення інформації з різними потенційними учасниками майбутнього аукціону. Це іноземні компанії, які в межах цих угод отримують дані про підприємство.

За словами Наталухи, представники інвесторів уже виїжджали на місце, щоб ознайомитися з виробничими приміщеннями.

Голова фонду підкреслив контраст із попередньою спробою продажу. Тоді жодної угоди про нерозголошення укладено не було, а зацікавленість виявляла лише одна українська сторона, яка врешті навіть не подалася на конкурс.

Зараз же, за його словами, фонд фіксує інтерес із-за океану, з Близького Сходу і Азії.

Аукціон з приватизації ОПЗ призначено на 19 жовтня. Це один із чотирьох великих торгів, які ФДМУ планує провести в межах "місяця великої приватизації".

Стартова вартість і наслідки обстрілів

У липні Кабінет міністрів знизив стартову ціну ОПЗ на 4% – з 4,488 млрд гривень до 4,3 млрд гривень.

За словами Дмитра Наталухи, зниження відбулося не в ручному режимі, а на основі оцінки.

Підприємство отримало кілька прямих влучань і зазнало пошкоджень, що об'єктивно вплинуло на його вартість. По суті, йдеться про збитки, завдані Росією, які тепер лягають на потенційного інвестора.