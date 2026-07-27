Американо-иранский конфликт оживил спрос на ОПЗ: 4 иностранных компании интересуются заводом

Эскалация американо-иранского конфликта и блокирование Ормузского пролива неожиданно вернули интерес международного бизнеса к приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ). Четыре иностранных компании из США, Азии и Ближнего Востока изучают данные о предприятии.

Об этом в интервью сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Наталуха.

Главное:

Блокировка Ормузского пролива , через которую шло 30% мировых поставок аммиака, вызвало дефицит на рынке и стремительный рост цен.

Заключены четыре соглашения о неразглашении с потенциальными покупателями с Ближнего Востока, Азии и "из-за океана". Представители инвесторов уже выезжали на объект.

Аукцион по приватизации ОПЗ планируется провести 19 октября.

В июле Кабмин снизил первоначальную стоимость предприятия до 4,3 млрд гривен из-за убытков от обстрелов.

"Самый положительный сигнал, как ни странно, дал американо-иранский конфликт. Когда заблокировали Ормузский пролив, выяснилось, что около 30% глобальных поставок аммиака шло именно через него. Блокировка пролива создала дефицит на рынке, и цена на аммиак ушла в космос", – пояснил Дмитрий Наталуха.

Глобальные производители аммиачных удобрений начали искать способы хеджировать риски, и обратили внимание на украинское предприятие. В это время, говорит председатель ФГИУ, фонд и зафиксировал ощутимый всплеск интереса к активу.

Динамика торгов и сравнение с прошлыми попытками

В настоящее время заключено четыре соглашения о неразглашении информации с разными потенциальными участниками будущего аукциона. Это иностранные компании, которые в пределах этих соглашений получают данные о предприятии.

По словам Наталухи, представители инвесторов уже выезжали на место, чтобы ознакомиться с производственными помещениями.

Глава фонда подчеркнул контраст с предварительной попыткой продажи. Тогда никакого соглашения о неразглашении заключено не было, а заинтересованность проявляла лишь одна украинская сторона, которая даже не пошла на конкурс.

Сейчас же, по его словам, фонд фиксирует интерес из-за океана, Ближнего Востока и Азии.

Аукцион по приватизации ОПЗ назначен на 19 октября. Это один из четырех крупных торгов, которые ФГИ планирует провести в рамках "месяца большой приватизации".

Стартовая стоимость и последствия обстрелов

В июле Кабинет министров снизил стартовую цену ОПЗ на 4% - с 4,488 млрд гривен до 4,3 млрд гривен.

По словам Дмитрия Наталухи, понижение произошло не в ручном режиме, а на основе оценки.

Предприятие получило несколько прямых попаданий и получило повреждения, что объективно повлияло на его стоимость. По сути, речь идет об ущербе, нанесенном Россией, который теперь ложится на потенциального инвестора.