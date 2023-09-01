Американець випадково заплив до України на каяку

Уродженець Каліфорнії (США) випадково перетнув український кордон під час подорожі на каяку. Його затримали в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС .

"Неподалік міста Рені прикордонники затримали 61-річного каліфорнійця. Іноземець перетнув український кордон на каяку випадково. Свою подорож він розпочав 57 днів тому з Німеччини", - повідомляють у ДПСУ.

Зазначається, що мешканець Каліфорнії періодично пришвартовувався до берегів різних європейських країн. Так помилково сталося і з українським берегом.

Прикордонники оформили на іноземця протокол про адмінпорушення. Згодом його передадуть в порядку реадмісії румунській стороні.

Нагадаємо, що у липні француз втратив орієнтир та заплив у акваторію порту "Рені". Він також подорожував на каяку.

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