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Американець випадково заплив до України на каяку

П'ятниця 01 вересня 2023 16:49
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Американець випадково заплив до України на каяку Фото: американець випадково заплив до України на каяку (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уродженець Каліфорнії (США) випадково перетнув український кордон під час подорожі на каяку. Його затримали в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"Неподалік міста Рені прикордонники затримали 61-річного каліфорнійця. Іноземець перетнув український кордон на каяку випадково. Свою подорож він розпочав 57 днів тому з Німеччини", - повідомляють у ДПСУ.

Зазначається, що мешканець Каліфорнії періодично пришвартовувався до берегів різних європейських країн. Так помилково сталося і з українським берегом.

Прикордонники оформили на іноземця протокол про адмінпорушення. Згодом його передадуть в порядку реадмісії румунській стороні.

Нагадаємо, що у липні француз втратив орієнтир та заплив у акваторію порту "Рені". Він також подорожував на каяку.

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