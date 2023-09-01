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Американец случайно заплыл в Украину на каяке

Пятница 01 сентября 2023 16:49
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Американец случайно заплыл в Украину на каяке Фото: американец случайно заплыл в Украину на каяке (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Уроженец Калифорнии (США) случайно пересек украинскую границу во время путешествия на каяке. Его задержали в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"Недалеко от города Рени пограничники задержали 61-летнего калифорнийца. Иностранец пересек украинскую границу на каяке случайно. Свое путешествие он начал 57 дней назад из Германии", - сообщают в ГПСУ.

Отмечается, что житель Калифорнии периодически пришвартовывался к берегам разных европейских стран. Так ошибочно случилось и с украинским берегом.

Пограничники оформили на иностранца протокол об админнарушении. Впоследствии его передадут в порядке реадмиссии румынской стороне.

Напомним, что в июле француз потерял ориентир и заплыл в акваторию порта "Рени". Он также путешествовал на каяке.

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Калифорния Соединенные Штаты Америки Министерство внутренних дел Украины
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