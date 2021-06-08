"Америка вернулась": в ЕС приветствуют турне Байдена по Европе
В ЕС считают, что поездка президента США Джо Байдена в Европу станет сигналом о том, что отношения США с союзниками на континенте пережили годы правления Дональда Трампа. В блоке приветствуют возвращение США к мультилатерализму.
Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Reuters.
По его словам, поездка заложит основу для восстановления трансатлантического сотрудничества.
"Америка вернулась" - заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
По его словам, "это означает, что у нас снова есть очень сильный партнер для продвижения многостороннего подхода, большая разница с администрацией Трампа".
Напомним, саммит лидеров Европейского союза и Соединенных Штатов состоится 15 июня. В частности, в нем примет участие президент США Джо Байден.
Кроме того, президент Соединенных Штатов Джо Байден отправится в Брюссель на саммит НАТО. Он запланирован на 14 июня.
Отметим, советник Байдена обсудил с советником канцлера Германии РФ и Украину.