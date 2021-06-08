ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Америка вернулась": в ЕС приветствуют турне Байдена по Европе

Новина українською →
Брюссель, Вторник 08 июня 2021 12:17
"Америка вернулась": в ЕС приветствуют турне Байдена по Европе Фото: президент Европейского Совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В ЕС считают, что поездка президента США Джо Байдена в Европу станет сигналом о том, что отношения США с союзниками на континенте пережили годы правления Дональда Трампа. В блоке приветствуют возвращение США к мультилатерализму.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Reuters.

По его словам, поездка заложит основу для восстановления трансатлантического сотрудничества.

"Америка вернулась" - заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, "это означает, что у нас снова есть очень сильный партнер для продвижения многостороннего подхода, большая разница с администрацией Трампа".

Напомним, саммит лидеров Европейского союза и Соединенных Штатов состоится 15 июня. В частности, в нем примет участие президент США Джо Байден.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Джо Байден отправится в Брюссель на саммит НАТО. Он запланирован на 14 июня.

Отметим, советник Байдена обсудил с советником канцлера Германии РФ и Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Джозеф Байден Дональд Трамп Евросоюз
NEWS
В Украине зафиксировали 1 602 новых COVID-случаев
В Украине зафиксировали 1 602 новых COVID-случаев
DAILY
Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление