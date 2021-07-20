UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Америка продолжит экономическое давление на Минск, - посол США в Беларуси

Автор: Сергей Пышкин

США планирует и в дальнейшем применять инструменты экономического давления в отношении самопровозглашенных властей Беларуси. Америка осуждает нарушения прав человека на территории страны во время режима Лукашенко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеоконференцию вашингтонского Атлантического совета.

По словам посла США в Беларусь Джулии Фишер, Америка, ЕС, Великобритания и Канада и в дальнейшем продолжат экономическое давление на самопровозглашенную власть Беларуси для привлечения представителей режима Лукашенко к ответственности за нарушения прав человека на территории страны.

"Более того, признавая ежедневную борьбу на земле, мы расширим нашу помощь белорусскому народу. Это включает экстренную поддержку лидеров гражданского общества, поддержку независимых СМИ", - добавила Фишер.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьСоединенные Штаты АмерикиСанкции