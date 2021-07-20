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Америка продовжить економічний тиск на Мінськ, - посол США в Білорусі

Автор: Сергій Пишкін

США планує і надалі застосовувати інструменти економічного тиску щодо самопроголошеної влади Білорусі. Америка засуджує порушення прав людини на території країни під час режиму Лукашенка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеоконференцію вашингтонської Атлантичної ради.

За словами посла США в Білорусі Джулі Фішер, Америка, ЄС, Великобританія та Канада й надалі продовжать економічний тиск на самопроголошену владу Білорусі задля залучення представників режиму Лукашенка до відповідальності за порушення прав людини на території країни.

"Більш того, визнаючи щоденну боротьбу на землі, ми розширимо нашу допомогу білоруському народу. Це включає екстрену підтримку лідерів громадянського суспільства, підтримку незалежних ЗМІ", - додала Фішер.

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