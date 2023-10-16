Америка може дозволити собі підтримувати і Ізраїль, і Україну, - глава Мінфіну США

"Я думаю, що відповідь - абсолютно. Америка, безумовно, може собі дозволити підтримувати Ізраїль та підтримувати військові потреби Ізраїлю, і ми також можемо і повинні підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії", - розповіла вона у відповідь на запитання чи можуть США та США Захід дозволить собі нову війну.

Єллен також заявила, що ще зарано спекулювати на економічних наслідках ізраїльсько-палестинського конфлікту, і що наслідки залежатимуть від того, чи пошириться конфлікт на ширший регіон.

"Ми розглядаємо потенційні економічні наслідки воєнних дій... Зарано говорити про те, чи будуть серйозні наслідки", - сказала вона Sky News.

За її словами, наслідки залежать від того, чи поширяться військові дії за межі Ізраїлю та сектору Гази, "і це, безумовно, той результат, якого ми б хотіли уникнути".

Підтримка України та Ізраїлю

Нагадаємо, американський президент Джо Байден заявив, що США - наймогутніша нація в історії світу і має можливості і зобов'язання підтримувати і Ізраїль, і Україну.

Раніше Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Також за даними ЗМІ, у Білому домі працюють над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.

За даними опитування КМІС, в Україні помітно зросла частка тих, хто вважає, що Захід втомлюється від України, а його підтримка слабшає.