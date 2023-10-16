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Америка может себе позволить поддерживать и Израиль, и Украину, - глава Минфина США

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты Америки могут себе позволить и должны поддерживать и Израиль, и Украину в ее борьбе с российским вторжением.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я думаю, что ответ - абсолютно. Америка, безусловно, может себе позволить поддерживать Израиль и поддерживать военные нужды Израиля, и мы также можем и должны поддерживать Украину в ее борьбе против России", - сказа она в ответ на вопрос могут ли США и Запад позволить себе новую войну.

Йеллен также заявила, что еще слишком рано спекулировать на экономических последствиях израильско-палестинского конфликта, и что последствия будут зависеть от того, распространится ли конфликт на более широкий регион.

"Мы рассматриваем потенциальные экономические последствия военных действий… Слишком рано говорить о том, будут ли серьезные последствия",-  сказала она Sky News.

По ее словам, последствия зависят от того, распространятся ли военные действия за пределы Израиля и сектора Газы, "и это, безусловно, тот результат, которого мы хотели бы избежать".

Поддержка Украины и Израиля

Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что США - самая могущественная нация в истории мира и у нее есть возможности и обязательства поддерживать и Израиль, и Украину.

Ранее Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС. Также по данным СМИ, в Белом доме работают над выполнением запроса Израиля о срочной передаче оружия.

По данным опроса КМИС, в Украине заметно возросла доля тех, кто считает, что Запад устает от Украины, а его поддержка ослабевает.

 

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