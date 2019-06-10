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American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

Новости » Транспорт    10.06.2019 - 03:58
American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
Фото: Boeing 737 MAX (flickr.com/liamallport)

Каждый день будет отменятся около 115 рейсов

Американская авиакомпания American Airlines продлила запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX с 19 августа до 3 сентября текущего года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиаперевозчика.

"American Airlines в апреле продлила срок отмены полетов MAX до 19 августа включительно. Теперь мы продлеваем отмену до 3 сентября включительно", - говорится в сообщении. 

Также отмечается, что приблизительно 115 рейсов каждый день будет отменяться в период до 3 сентября.

Ранее представители Федерального управления гражданской авиации США заявили по итогам брифинга в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации (ИКАО), что полеты самолетов Boeing 737 MAX на территории Соединенных Штатов могут возобновиться в конце июня

РБК-Украина писало, что американское Федеральное авиационное управление предварительно одобрило план масштабных изменений в программном обеспечении и подготовке пилотов Boeing 737 MAX, которые осуществили из-за авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. 

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