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American Airlines продовжила заборону на польоти Boeing 737 MAX до 3 вересня

Новини » Транспорт    10.06.2019 - 03:58
American Airlines продовжила заборону на польоти Boeing 737 MAX до 3 вересня
Фото: Boeing 737 MAX (flickr.com/liamallport)

Кожен день буде відмінятися близько 115 рейсів

Американська авіакомпанія American Airlines продовжила заборону на експлуатацію літаків Boeing 737 MAX з 19 серпня до 3 вересня поточного року. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайт авіаперевізника.

"American Airlines в квітні продовжила термін скасування польотів MAX до 19 серпня включно. Тепер ми продовжуємо скасування до 3 вересня включно", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що приблизно 115 рейсів кожен день буде скасовуватися в період до 3 вересня.

Раніше представники Федерального управління цивільної авіації США заявили за підсумками брифінгу в штаб-квартирі Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), що польоти літаків Boeing 737 MAX на території Сполучених Штатів можуть поновитися в кінці червня.

РБК-Україна писало, що американське Федеральне авіаційне управління попередньо схвалив план масштабних змін в програмному забезпеченні і підготовці пілотів Boeing 737 MAX, які здійснили через авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії.

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