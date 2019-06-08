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В Boeing признались о намерении устранить неисправность самолетов в 2020 году

Новости » Общество    08.06.2019 - 08:57
В Boeing признались о намерении устранить неисправность самолетов в 2020 году
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Неисправность планировали исправить с выходом новой модели самолета

Американская компания Boeing призналась, что планировала устранить неисправность в модели 737 Max в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщили в авиационном концерне, исправить неработающую систему оповещения пилотов о неисправностях на самолетах 737 Max планировалось исправить в 2020 году, когда на рынке должна была появиться новая модель самолета.

"Мы потерпели неудачу в реализации AoA Disagree alert (датчик неисправностей, - ред.) и предпринимаем шаги для решения этих проблем, чтобы они не повторились", - заявил пресс-секретарь компании Гордон Джондро.

Джондро добавил, что перед возвращением в эксплуатацию 737 Max, а также и на новых лайнерах, будет установлено стандартное оборудование.

Напомним, что Федеральная авиационная администрация Соединенных Штатов Америки нашла бракованные детали в самолетах Boeing 737 Max. Компания подрядчик снабжала Boeing неправильно сделаны направляющие планки предкрылков, что может сказаться на их прочности.

Ранее сообщалось, что американский авиастроительный концерн Boeing признал наличие ошибок в программном обеспечении симулятора полетов для самолетов серии Boeing 737 MAX.

РБК-Украина писало, что представители Федерального управления гражданской авиации США заявили по итогам брифинга в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации, что полеты самолетов Boeing 737 MAX на территории Соединенных Штатов могут возобновиться в конце июня.

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