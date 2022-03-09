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AMD прекратила поставки в Россию и Белоруссию

Автор: Сергей Пышкин

Представитель AMD приостанавливает продажу и распространение своей продукции на территории России и Беларуси. Все из-за санкций США против страны агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PCWorld.

"В связи с санкциями, наложенными на Россию Соединенными Штатами и другими странами, в настоящее время AMD прекращает продажу и распространение нашей продукции в России и Беларуси", - отметил представитель.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что производитель микропроцессоров Intel приостанавливает все поставки в Россию и Белоруссию.

Война России против Украины продолжается четырнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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