Амбіції Росії відомі. Зеленський нагадав, чому для Європи важлива перемога України

Перемога України у війні проти Росії стане перемогою й для Європи. Російський трон загрожує усім народам, чия свобода потенційно перебуває під ударом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету

"Погляньте на що спрямовуються іранські дрони. Проти того, що позволяє народу жити. Проти електростанцій, котелень, транспорту, навіть будинків. Все українське вони хочуть зруйнувати, усю Україну вони ненавидять", - відзначив Зеленський.

За словами президента, стратегічна загроза російської агресії полягає у тому, що у разі перемоги над Україною, російський трон почне руйнувати життя й інших народів.

"Для всього світу важливо, щоб Росія програла зараз - у війні в Україні. Коли ми здобудемо перемогу для себе, ми здобудемо її й для інших народів, чия свобода потенційно під ударом. Амбіції російського трону відомі", - заявив президент.

Зеленський зауважив, що саме в Україні сьогодні вирішується, чи буде Європа вільною та демократичною.

"Зрештою, так визначиться і глобальна доля демократії. Цю долю маємо визначити ми з вами - вільний світ, - а не терористи. Вірю, що так і буде", - зауважив президент.