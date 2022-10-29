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Амбиции России известны. Зеленский напомнил, почему для Европы важна победа Украины

Новина українською →
Суббота 29 октября 2022 12:17
Амбиции России известны. Зеленский напомнил, почему для Европы важна победа Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Победа Украины в войне против России станет победой и для Европы. Российский трон грозит всем народам, свобода которых потенциально находится под ударом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

"Посмотрите против чего направляются иранские дроны. Против того, что позволяет народу жить. Против электростанций, котельных, транспорта, даже домов. Все украинское они хотят разрушить, всю Украину они ненавидят", - отметил Зеленский.

По словам президента, стратегическая угроза российской агрессии заключается в том, что в случае победы над Украиной, российский трон начнет разрушать жизнь и других народов.

"Для всего мира важно, чтобы Россия проиграла сейчас - в войне в Украине. Когда мы одержим победу для себя, мы одержим ее и для других народов, чья свобода потенциально под ударом. Амбиции российского трона известны", - заявил президент.

Зеленский отметил, что именно в Украине сегодня решается, будет ли Европа свободной и демократической.

"В конце концов, так определится и глобальная судьба демократии. Эту судьбу должны определить мы с вами - свободный мир, - а не террористы. Верю, что так и будет", - отметил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента, Россия пытается превратить Херсонскую область в зону отчуждения, демонтируя всю систему здравоохранения.

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