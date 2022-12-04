UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Amazon та Apple відновлять рекламу у Twitter, - ЗМІ

Фото: Amazon та Apple відновлять рекламу у Twitter (GettyImagees)
Автор: Антон Малиновський

Amazon та Apple планують відновити розміщення реклами в Twitter. Перша компанія платитиме за це близько 100 млн доларів за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Видання зазначає, що до цього компанія очікує деяких налаштувань безпеки рекламної платформи соціальної медіа-компанії. А генеральний директор Twitter Ілон Маск під час розмови у Twitter Space заявив, що аналогічне рішення прийняла і Apple.

Нагадємо, що майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter через хаотичний підхід мільярдера Ілона Маска до управління купленою ним компанією.

Також повідомлялось, що генеральний директор компанії Apple Тім Кук запевнив підприємця Ілона Маска, який володіє компанією Twitter та однойменною соцмережею, у тому, що видалення програми Twitter із магазину App Store не планувалося.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
TwitterAppleAmazon