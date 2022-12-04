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Amazon и Apple возобновят рекламу в Twitter, - СМИ

Фото: Amazon и Apple возобновят рекламу в Twitter (GettyImagees)
Автор: Антон Малиновский

Amazon и Apple планируют возобновить размещение рекламы в Twitter. Первая компания будет платить за это около 100 млн долларов в год.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Издание отмечает, что до этого компания ожидает некоторых настроек безопасности рекламной платформы социальной медиакомпании. А генеральный директор Twitter Илон Маск во время разговора в Twitter Space заявил, что аналогичное решение приняла и Apple.

Напомним, что почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter из-за хаотичного подхода миллиардера Илона Маска к управлению купленной им компанией.

Также сообщалось, что генеральный директор компании Apple Тим Кук заверил предпринимателя Илона Маска, владеющего компанией Twitter и одноименной соцсетью, в том, что удаления программы Twitter из магазина App Store не планировалось.

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