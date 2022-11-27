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Світові бренди призупинили рекламу у Twitter через рішення Маска, - FT

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Неділя 27 листопада 2022 01:41
Світові бренди призупинили рекламу у Twitter через рішення Маска, - FT Фото: глава Twitter Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter через хаотичний підхід мільярдера Ілона Маска до управління купленою ним компанією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Компанії поскаржилися на "виборчий підхід Маска у контролі за контентом" та рішення про звільнення рекламників.

Як повідомили у галузі, після масових звільнень у Twitter в агентств не залишилося контактів із компанією Маска і вони майже не отримують від неї повідомлення. Інші поскаржилися, що рекламні системи погано працюють

За словами одного із представників галузі, Маск спробував зателефонувати керівникам деяких брендів, щоб відчитати їх. В результаті інші вирішили скоротити свої витрати до мінімуму, щоб уникнути погіршення відносин з Маском.

За інформацією Media Matters, 50 зі 100 найбільших рекламодавців призупинили або оголосили про свій намір призупинити витрати з того часу, як соцмережа очолив Маск. Уточнюється, що на ці 50 рекламодавців припадало 317 млн доларів із 5 млрд доларів доходу Twitter у 2021 році.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новий власник Twitter Ілон Макс висунув співробітникам соцмережі нові жорсткі вимоги. Він наказав працювати старанніше чи звільнятися.

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