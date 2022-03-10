Amazon прекращает отправку товаров в Россию

Американская компания Amazon 9 марта прекратила отправку товаров в Россию. Соответствующее решение было принято в связи с войной, которую развернула РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В частности, теперь россияне ничего не смогут заказать на сайте Amazon. Также компания прекратила доступ к своему сервису потокового видео Prime Video.

Кроме того, россиянам не будут продавать игру New World. Такое решение компания одобрила из-за жестокой войны, которую Россия начала в Украине.

Сейчас многие мировые компании и бренды массово отказываются работать в России.