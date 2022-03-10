Amazon припиняє відправлення товарів до Росії

Американська компанія Amazon 9 березня припинила відправлення товарів до Росії. Відповідне рішення було ухвалено у зв'язку з війною, яку розгорнула РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зокрема, тепер росіяни нічого не зможуть замовити на сайті Amazon. Також компанія припинила доступ до свого сервісу потокового відео Prime Video.

Крім того, росіянам не продаватимуть гру New World. Таке рішення компанія схвалила через жорстоку війну, яку Росія розпочала в Україні.

Наразі багато світових компанії та брендів масово відмовляються працювати у Росії.