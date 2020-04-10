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Amazon построит лабораторию для тестирования на COVID-19

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 15:37
Amazon построит лабораторию для тестирования на COVID-19
Иллюстративное фото (facebook.com/amazon)

Amazon перераспределяет своих специалистов для создания лаборатории

Американская компания Amazon построит лабораторию для проверки своих работников на наличие коронавируса, чтобы защитить тех, кто беспокоятся о возможности заболеть. Об этом говорится в блоге компании.

Как сообщается, Amazon сосредоточена на защите здоровья и безопасности своих сотрудников, продолжая обслуживать людей, нуждающихся в их услугах.

"На сегодня мы внесли более 150 существенных изменений на объектах по всему миру, чтобы обеспечить здоровье и безопасность нашим командам... Следующим шагом может стать регулярное тестирование всех сотрудников, в том числе тех, кто не имеет симптомов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что нехватка мощностей для тестирования на коронавирус усложняет обеспечение безопасности людей и восстановления экономики.

"К сожалению, сегодня мы живем в мире дефицита, где тестирование COVID-19 сильно ограничено. Если бы каждого человека, включая людей без симптомов, можно было регулярно тестировать, это имело бы большое значение в том, как мы все боремся с этим вирусом. Те, кто получил положительный результат, могут быть помещены на карантин, а те, кто получил отрицательный, могут уверенно вернуться на работу для восстановления экономики", - говорится в сообщении.

Amazon перераспределяет своих специалистов для создания лаборатории и надеется начать тестирование в ближайшее время.

Напомнить, основатель компании Amazon Джефф Безос из-за коронавируса потерял 8 млрд долларов, более 7% своего собственного капитала, поскольку акции Amazon упали почти на 8%.

Кроме того, ранее сообщалось, что сотрудники итальянского офиса компании заразились коронавирусом и были помещены на карантин.

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