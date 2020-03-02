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В Италии двое сотрудников Amazon заразились коронавирусом

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 15:03
В Италии двое сотрудников Amazon заразились коронавирусом
Иллюстративное фото (facebook.com/amazon)

Сотрудники американской компании были перемещены на карантин

Двое сотрудников итальянского офиса компании Amazon заразились коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на International Business Times.

Как сообщается, сотрудники компании были помещены на карантин.

"Мы поддерживаем пострадавших сотрудников, которые были в Милане и сейчас находятся на карантине", - сообщил пресс-секретарь компании Дэн Перлет.

Ранее компания рекомендовала своим сотрудникам отложить не важны путешествия по территории Соединенных Штатов и за их пределами.

Также в Amazon заявили, что проводят некоторые собеседования с персоналом в формат видео.

Напомним, биржевая паника из-за вспышки коронавируса и падение индексов фондовых бирж в конце февраля привели к потерям 83 млрд долларов у 10 миллиардеров. Таким образом, глава Amazon Джефф Безос потерял 14,1 млрд долларов на прошлой неделе.

Кроме того, ЕС повысил угрозу заражения коронавирусом с умеренного уровня до высокого. При этом Брюссель создает группу реагирования Corona, которая сосредоточится на борьбе с вирусом.

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