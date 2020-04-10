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Amazon побудує лабораторію для тестування на COVID-19

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 15:37
Amazon побудує лабораторію для тестування на COVID-19
Ілюстративне фото (facebook.com/amazon)

Amazon перерозподіляє своїх фахівців для створення лабораторії

Американська компанія Amazon побудує лабораторію для перевірки своїх працівників на наявність коронавірусу, щоб захистити тих, хто турбуються про можливість захворіти. Про це йдеться в блозі компанії.

Як повідомляється, Amazon зосереджена на захист здоров'я і безпеки своїх співробітників, продовжуючи обслуговувати людей, що потребують їх послугах.

"На сьогодні ми внесли понад 150 істотних змін на об'єктах по всьому світу, щоб забезпечити здоров'я і безпеку нашим командам... Наступним кроком може стати регулярне тестування всіх співробітників, у тому числі тих, хто не має симптомів", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що брак потужностей для тестування на коронавірус ускладнює забезпечення безпеки людей і відновлення економіки.

"На жаль, сьогодні ми живемо у світі дефіциту, де тестування COVID-19 сильно обмежена. Якби кожної людини, включаючи людей без симптомів, можна було регулярно тестувати, це мало б велике значення в тому, як ми всі боремося з цим вірусом. Ті, хто отримав позитивний результат, можуть бути поміщені на карантин, а ті, хто отримав негативний, можуть впевнено повернутися на роботу для відновлення економіки", - йдеться в повідомленні.

Amazon перерозподіляє своїх фахівців для створення лабораторії і сподівається почати тестування найближчим часом.

Нагадати, засновник компанії Amazon Джефф Безос через коронавірус втратив 8 млрд доларів, понад 7% власного капіталу, оскільки акції Amazon впали майже на 8%.

Крім того, раніше повідомлялося, що співробітники італійського офісу компанії заразилися коронавірусом і були поміщені на карантин.

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