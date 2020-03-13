ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Двадцать богатейших людей потеряли в "черный четверг" почти 80 миллиардов

Новости » Экономика     13.03.2020 - 14:49
Двадцать богатейших людей потеряли в "черный четверг" почти 80 миллиардов
Фото: Джефф Безос (Source Drop/youtube.com)

Обвал фондового рынка стал в "черный четверг" самым значительным с 1987 года

Двадцать самых богатых людей в мире потеряли чуть более 78 млрд долларов за четверг, 12 марта, когда страхи коронавируса привели к падению рынков по всему земному шару, а индекс Dow Jones пережил самый большой обвал с 1987 года. Об этом сообщает Forbes.

Джефф Безос, самый богатый человек в мире, потерял 8 млрд долларов, более 7% своего собственного капитала, поскольку акции Amazon упали почти на 8%.

За ним следует Бернар Арно, глава конгломерата по производству роскоши LVMH, чей собственный капитал сократился на 7,7 млрд долларов. Акции LVMH закрылись падением на 9%.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг потерял 5,7 млрд долларов - 9% своего собственного капитала - акции Facebook упали более чем на 9%. Чистый капитал основателя Oracle Ларри Эллисона упал почти на столько же, сократившись на 5,6 млрд долларов, поскольку акции Oracle упали на 11%.

Как сообщало РБК-Украина, американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500, Nasdaq обрушились более чем на 9-10% по итогам торгов 12 марта. Это был рекордный обвал с "черного понедельника" 1987 года. Dow Jones потерял 9,99%, S&P 500 - 9,92%, Nasdaq снизился на 9,43%.

Напомним, 9 марта Уолл-стрит показала рекордное со времен финансового кризиса 2008 года однодневное падение, а тревоги по поводу рецессии усилились, поскольку падение цен на нефть и растущие страхи по поводу коронавируса вызвали панику инвесторов.

Фондовый рынок США закрылся с крупнейшим с 1987 года обвалом Торги на Уолл-стрит снова останавливали из-за обвала
Новости Украины фондовый рынокобвал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь