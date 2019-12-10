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Amazon звинуватила Трампа у втраті контракту з Пентагоном

Новини » В світі     10.12.2019 - 10:59
Amazon звинуватила Трампа у втраті контракту з Пентагоном
Ілюстративне фото (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Трампа звинуватили в переслідуванні особистих інтересів

Компанія Amazon подала позов в суд на рішення Пентагону про надання контракту на 10 млрд доларів Microsoft, в якому звинуватили президента США Дональда Трампа в "закулісні ігри". Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що судовий позов Amazon подала у понеділок, 9 грудня. У ньому стверджується, що Трамп мав вплив не вибір Пентагону переможця конкурсу на укладення контракту з розробки хмарних технологій на 10 млрд доларів. У такий спосіб, за твердженням компанії, Трамп намагався нашкодити власнику Джеффу Безосу, якого президент США довгий час критикував за низькі податкові платежі.

"Питання полягає в тому, чи слід дозволити президенту Сполучених Штатів використовувати бюджет Міністерства оборони для досягнення своїх особистих і політичних цілей", - йдеться в позові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в кінці жовтня Пентагон оголосив американську компанію з розробки програмного забезпечення Microsoft переможцем на укладення контракту на 10 млрд доларів на 10 років. Пізніше в Amazon назвали таке рішення необґрунтованим.

Також РБК-Україна писало, що на даний момент в Конгресі США проходить розслідування імпічменту Трампа, якого звинувачують у перевищенні службовим становищем в особистих інтересах та перешкоджання роботі Конгресу.

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Новини України ПентагонДональд ТрампAmazon
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