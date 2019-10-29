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Amazon намерена оспорить передачу Пентагоном контракта на 10 млрд долларов Microsoft

Новости » Общество    29.10.2019 - 05:15
Amazon намерена оспорить передачу Пентагоном контракта на 10 млрд долларов Microsoft
Иллюстративное фото (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

В компании считают победу конкурента необоснованной

Компания Amazon на следующей неделе может оспорить решение Пентагона о предоставлении Microsoft контракта на разработку облачных технологий на 10 млрд долларов. О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эксперты считают, что у компании есть два основных варианта: первый из них - это обжаловать решение в Счетной палате США, которая выполняет функции аудита и имеет полномочия приостановить реализацию сделки; второе - обратиться в Федеральный претензионный суд США.

Amazon может оспорить решение Минобороны США в течение трех календарных дней. В этом случае ведомство должно будет объяснить, на каких основаниях контракт был предоставлен Microsoft. После этого у компании есть еще пять дней, чтобы обратиться в Счетную палату.

Еще один вариант - подать протест в Минобороны, однако, как отмечает издание, маловероятно, что компания воспользуется им.

Напомним, Пентагон объявил американскую компанию по разработке программного обеспечения Microsoft победителем на заключение контракта на 10 млрд долларов на 10 лет. Сделка касается предоставления оборонному ведомству услуг в области удаленных вычислений.

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