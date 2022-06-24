ru ua
Сб, 25 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших: для чего это нужно

Новина українською →
Пятница 24 июня 2022 12:52
Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших: для чего это нужно Фото: Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Amazon начала работать над новым обновлением для голосового помощника Alexa. Оно позволит имитировать голоса любого человека, даже если он уже умер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Компания планирует использовать новую функцию, чтобы помочь людям "сохранить воспоминания" об умерших родственниках, особенно с учетом того, как много людей погибло во время пандемии коронавируса.

Во время презентации вице-президент Amazon и главный научный сотрудник команды Alexa Рохит Прасад попросил голосового помощника прочитать "Волшебника страны Оз" голосом бабушки, после чего изменил свое устройство озвучивания.

Как отмечает издание TechCrunch, голосовому помощнику нужна будет аудиозапись речи, продолжительностью не более минуты. После анализа, колонка сможет "сохранить" характер речи другого человека, в том же числе и того, который уже умер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Facebook перевели на украинский язык для пользователей техники Apple.

Также недавно WhatsApp получил обновление, которое позволило передавать историю приложения с Android на iPhone.

Читайте РБК-Украина в Google News
Amazon
NEWS
Кулеба назвал единственное преимущество России на войне против Украины
Кулеба назвал единственное преимущество России на войне против Украины
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение