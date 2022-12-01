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Amazon надає Україні 75 млн доларів підтримки: що відомо

Новость на русском →
США, Четвер 01 грудня 2022 18:24
Amazon надає Україні 75 млн доларів підтримки: що відомо Фото: американська компанія Amazon надала Україні 75 млн доларів підтримки (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Amazon надає Україні 75 млн доларів підтримки. Наразі обома сторонами вже підписано меморандум про співпрацю на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Як зазначив Федоров, компанія Amazon AWS ще з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну однією з перших допомогла втримати цифрову інфраструктуру України. Вона надала сервіси на мільйони доларів для зберігання близько 100 державних реєстрів, що дало змогу працювати з ними навіть під час російських обстрілів та аварійних відключень електрики. Таким чином українці можуть майже у повному обсязі отримувати державні послуги онлайн.

"Мінцифра продовжує співпрацю з Amazon у сфері хмарних технологій. "Дія" з перших днів повномасштабного вторгнення зберігає в AWS копію серверної системи застосунку та щодня створює резервні копії. Це робить "Дію" та цифрову державу в цілому стабільнішою. Тому що хмарну інфраструктуру неможливо знищити ракетою", - підкреслив міністр.

Крім того, він зазначив, що компанія допомагає навчити тисячі українців IT-спеціальностей. Як приклад Федоров навів кейс ITSkills4U від Amazon AWS і Дія.Цифрова освіта, що запустили у жовтні за підтримки польського уряду.

"За місяць до програми доєдналися вже понад 11 тисяч українців, що зовсім скоро зможуть стати айтівцями", - розповів очільник міністерства.

На початку вересня РБК-Україна повідомляло, що компанія Amazon скасувала реферальну комісію для українських підприємців терміном на 1 рік. Комісію скасовано для підприємців, які продають до ЄС та Великобританії. Міністр Михайло Федоров також повідомив, що Amazon mazon разом з Amazon Web Services надали Україні потужності для зберігання бекапреєстрів, забезпечила підтримку на понад 35 млн доларів.

Нагадаємо, американський гігант Amazon у 2021 році почав працювати з Україною в сфері хмарних технологій.

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