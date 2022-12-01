Amazon предоставляет Украине 75 млн долларов поддержки: что известно
Amazon предоставляет Украине 75 млн долларов поддержки. Обе стороны уже подписали меморандум о сотрудничестве на 2023 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
Как отметил Федоров, компания Amazon AWS еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину одной из первых помогла удержать цифровую инфраструктуру Украины. Она предоставила сервисы на миллионы долларов для хранения около 100 государственных реестров, что позволило работать с ними даже во время российских обстрелов и аварийных отключений электричества. Таким образом, украинцы могут почти в полном объеме получать государственные услуги онлайн.
"Минцифра продолжает сотрудничество с Amazon в области облачных технологий. "Дія" с первых дней полномасштабного вторжения сохраняет в AWS копию серверной системы приложения и ежедневно создает резервные копии. Это делает "Дію" и цифровое государство в целом более стабильным. Потому что облачную инфраструктуру невозможно уничтожить ракетой", - подчеркнул министр.
Кроме того, он отметил, что компания помогает обучить тысячи украинцев IT-специальностям. В качестве примера Федоров привел кейс ITSkills4U от Amazon AWS и Дія.Цифрова освіта, запущенный в октябре при поддержке польского правительства.
"За месяц к программе присоединились уже более 11 тысяч украинцев, которые совсем скоро смогут стать айтишниками", - рассказал глава министерства.
В начале сентября РБК-Украина сообщало, что компания Amazon упразднила реферальную комиссию для украинских предпринимателей сроком на 1 год. Комиссия отменена для предпринимателей, которые продают в ЕС и Великобританию. Министр Михаил Федоров также сообщил, что Amazon mazon вместе с Amazon Web Services предоставили Украине мощности для хранения бекапрегистров, обеспечившую поддержку более чем на 35 млн долларов.
Напомним, американский гигант Amazon в 2021 году начал работу с Украиной в сфере облачных технологий.
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