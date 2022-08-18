В Алжире бушуют лесные пожары: огонь уже унес десятки жизней

В восточных провинциях Алжира сейчас бушуют масштабные лесные пожары. Стихия уже унесла по меньшей мере 26 жизней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Министр внутренних дел страны Камель Бельджуд заявил, что огонь убил 24 человека в самой восточной провинции Эль-Тарф и еще двух - в северо-восточной провинции Сетиф.

Журналисты отмечают, что всего на всей территории Алжира бушует 39 лесных пожаров в 14 восточных провинциях.

"При поддержке авиации пожарные противостоят стихии", - добавляет Xinhua.