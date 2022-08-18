В Алжирі вирують лісові пожежі: вогонь вже забрав десятки життів

У східних провінціях Алжиру нині вирують масштабні лісові пожежі. Стихія вже забрала щонайменше 26 життів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
Міністр внутрішніх справ країни Камель Бельджуд заявив, що вогонь вбив 24 особи у найсхіднішій провінції Ель Тарф і ще двох - у північно-східній провінції Сетіф.
Журналісти зазначають, що загалом на усій території Алжиру вирує 39 лісових пожеж у 14 східних провінціях.
"За підтримки авіації вогнеборці протистоять стихії", - додає Xinhua.
Нагадаємо, у серпня 2021 року в лісових пожежах у Алжирі загинули 42 людини, в їх числі 25 солдатів.
Вони пішли з життя рятуючи місцевих жителів від стихії, що спустошує гірські ліси і села на схід від столиці країни.