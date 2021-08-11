Возросло количество жертв лесных пожаров в Алжире
Фото: в Алжире погибли уже 42 человека от лесных пожаров (exit.al)
Правительство заявило, что в результате лесных пожаров в Алжире во вторник погибли 42 человека. Среди погибших - 25 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Десятки отдельных пожаров бушевали в лесных районах на севере Алжира с вечера понедельника.
Министр внутренних дел страны Камель Бельджуд заявил о поджоге.
"Только преступные руки могут быть причиной одновременного возникновения около 50 пожаров в нескольких населенных пунктах", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Алжире погибли 32 человека.
РБК-Украина писало, что в Алжире лесные пожары добрались до жилых домов, есть погибшие и пострадавшие.