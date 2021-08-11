ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Возросло количество жертв лесных пожаров в Алжире

Новина українською →
Среда 11 августа 2021 10:39
Возросло количество жертв лесных пожаров в Алжире Фото: в Алжире погибли уже 42 человека от лесных пожаров (exit.al)
Автор: Инна Собора

Правительство заявило, что в результате лесных пожаров в Алжире во вторник погибли 42 человека. Среди погибших - 25 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Десятки отдельных пожаров бушевали в лесных районах на севере Алжира с вечера понедельника.

Министр внутренних дел страны Камель Бельджуд заявил о поджоге.

"Только преступные руки могут быть причиной одновременного возникновения около 50 пожаров в нескольких населенных пунктах", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Алжире погибли 32 человека.

РБК-Украина писало, что в Алжире лесные пожары добрались до жилых домов, есть погибшие и пострадавшие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алжир Пожар
NEWS
Минздрав сообщил о 1122 новых заражениях коронавирусом в Украине
Минздрав сообщил о 1122 новых заражениях коронавирусом в Украине
DAILY
Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну