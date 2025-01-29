На Алясці розбився американський винищувач F-35 (відео)

У Сполучених Штатах на півострові Аляска розбився винищувач F-35. Пілот встиг катапультуватися і вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Інцидент стався вранці у вівторок, 28 січня.

Командир 354-го винищувального крила, полковник Пол Таунсенд зазначив, що винищувач розбився під час навчань на базі Військово-повітряних сил (ВПС) Ейельсон, що розташована приблизно за 40 кілометрів на південь від Фербенкса.

Пілот оголосив про аварійну ситуацію в польоті, але встиг катапультуватися і зараз перебуває у стабільному стані та проходить обстеження в медичному закладі.

Літак зазнав серйозних пошкоджень.

JUST IN: F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base in Alaska. The pilot survived pic.twitter.com/zEuPNY8jqk — BNO News (@BNONews) January 29, 2025

Таунсенд додав, що ВПС проведуть "ретельне розслідування щоб звести до мінімуму ймовірність повторення подібних інцидентів".

F-35 Lightning II - родина малопомітних багатоцільових винищувачів п'ятого покоління, розроблена американською фірмою Lockheed Martin Aeronautics Company.

Літак виготовляється у трьох варіантах: для потреб ВПС США (наземний винищувач), для Корпусу морської піхоти США і ВМС Великої Британії (винищувач з урізаним злетом і вертикальним приземленням), і для потреб ВМС США (палубний винищувач).

F-35 здатен перебувати в повітрі більше 12 годин за один виліт. Це дозволяє дістатися майже будь-якої точки Північної півкулі в межах однієї місії.