На Алясці розбився американський винищувач F-35 (відео)

Інцидент стався вранці у вівторок, 28 січня.

Командир 354-го винищувального крила, полковник Пол Таунсенд зазначив, що винищувач розбився під час навчань на базі Військово-повітряних сил (ВПС) Ейельсон, що розташована приблизно за 40 кілометрів на південь від Фербенкса.

Пілот оголосив про аварійну ситуацію в польоті, але встиг катапультуватися і зараз перебуває у стабільному стані та проходить обстеження в медичному закладі.

Літак зазнав серйозних пошкоджень.

JUST IN: F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base in Alaska. The pilot survived pic.twitter.com/zEuPNY8jqk