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На Аляске разбился американский истребитель F-35 (видео)

Среда 29 января 2025 04:56
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На Аляске разбился американский истребитель F-35 (видео) Фото: многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Соединенных Штатах на полуострове Аляска разбился истребитель F-35. Пилот успел катапультироваться и выжил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел утром во вторник, 28 января.

Командир 354-го истребительного крыла, полковник Пол Таунсенд отметил, что истребитель разбился во время учений на базе Военно-воздушных сил (ВВС) Эйельсон, расположенной примерно в 40 километрах к югу от Фэрбенкса.

Пилот объявил об аварийной ситуации в полете, но успел катапультироваться и сейчас находится в стабильном состоянии и проходит обследование в медицинском учреждении.

Самолет получил серьезные повреждения.

Таунсенд добавил, что ВВС проведут "тщательное расследование чтобы свести к минимуму вероятность повторения подобных инцидентов".

F-35 Lightning II - семейство малозаметных многоцелевых истребителей пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin Aeronautics Company.

Самолет производится в трех вариантах: для нужд ВВС США (наземный истребитель), для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании (истребитель с урезанным взлетом и вертикальным приземлением), и для нужд ВМС США (палубный истребитель).

F-35 может находиться в воздухе более 12 часов за один вылет. Это позволяет добраться почти до любой точки Северного полушария в пределах одной миссии.

Применение истребителей F-35 в мире

15 января два норвежских самолета F-35 поднимались для защиты воздушного пространства Польши во время ракетной атаки РФ против Украины. Такой вылет авиации НАТО произошел впервые.

В декабре нидерландские F-35 перехватили над Балтийским морем российские самолеты со сверхзвуковыми ракетами.

Весной 2024 года истребитель F-35A сертифицировали для применения авиабомб с ядерным зарядом.

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