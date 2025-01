На Аляске разбился американский истребитель F-35 (видео)

Инцидент произошел утром во вторник, 28 января.

Командир 354-го истребительного крыла, полковник Пол Таунсенд отметил, что истребитель разбился во время учений на базе Военно-воздушных сил (ВВС) Эйельсон, расположенной примерно в 40 километрах к югу от Фэрбенкса.

Пилот объявил об аварийной ситуации в полете, но успел катапультироваться и сейчас находится в стабильном состоянии и проходит обследование в медицинском учреждении.

Самолет получил серьезные повреждения.

