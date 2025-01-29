На Аляске разбился американский истребитель F-35 (видео)

В Соединенных Штатах на полуострове Аляска разбился истребитель F-35. Пилот успел катапультироваться и выжил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел утром во вторник, 28 января.

Командир 354-го истребительного крыла, полковник Пол Таунсенд отметил, что истребитель разбился во время учений на базе Военно-воздушных сил (ВВС) Эйельсон, расположенной примерно в 40 километрах к югу от Фэрбенкса.

Пилот объявил об аварийной ситуации в полете, но успел катапультироваться и сейчас находится в стабильном состоянии и проходит обследование в медицинском учреждении.

Самолет получил серьезные повреждения.

JUST IN: F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base in Alaska. The pilot survived pic.twitter.com/zEuPNY8jqk — BNO News (@BNONews) January 29, 2025

Таунсенд добавил, что ВВС проведут "тщательное расследование чтобы свести к минимуму вероятность повторения подобных инцидентов".

F-35 Lightning II - семейство малозаметных многоцелевых истребителей пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin Aeronautics Company.

Самолет производится в трех вариантах: для нужд ВВС США (наземный истребитель), для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании (истребитель с урезанным взлетом и вертикальным приземлением), и для нужд ВМС США (палубный истребитель).

F-35 может находиться в воздухе более 12 часов за один вылет. Это позволяет добраться почти до любой точки Северного полушария в пределах одной миссии.